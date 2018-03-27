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2018 NFL mock draft roundup: Sam Darnold and Saquon Barkley too good to be true for the Browns?
Published: March 27, 2018 - 2:18 PM | Updated: March 27, 2018 - 2:27 PM
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Dan Kadar
Ohio.com staff
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