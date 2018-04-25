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2018 NFL mock draft roundup: Sam Darnold, Bradley Chubb the probable picks for the Browns
Published: April 25, 2018 - 1:42 PM
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Dan Kadar
Ohio.com staff
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