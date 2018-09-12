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Aiming to strengthen connection, Josh Gordon, Tyrod Taylor confident Browns’ offense can rebound: ‘We’ve got to take off in a big way’ Gordon says
Published: September 12, 2018 - 2:46 PM | Updated: September 12, 2018 - 2:59 PM
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By Nate Ulrich

Beacon Journal/Ohio.com

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