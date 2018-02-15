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AJ McCarron, a candidate to become next Browns quarterback, will be unrestricted free agent after winning grievance vs. Bengals
Published: February 15, 2018 - 5:22 PM | Updated: February 15, 2018 - 5:46 PM
By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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