An ode to Joe Thomas, a Browns Mt. Rushmore and what Cleveland could do with the No. 4 pick (podcast)

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Cleveland Browns' offensive lineman Joe Thomas speaks while bidding farewell to the owners, coaches, staff and fans during a news conference, Monday, March 19, 2018, at the Browns' headquarters in Berea, Ohio. Thomas is retiring after 11 NFL football seasons. The 10-time Pro Bowler announced his retirement, ending a career marked by durability and dominance. (John Kuntz/The Plain Dealer via AP)
By Dan Kadar
Ohio.com staff
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