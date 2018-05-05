Browns rookie QB Baker Mayfield promises to vie for starting role but explains first order of business is learning his new job in a snap

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Published: May 5, 2018 - 2:33 PM | Updated: May 5, 2018 - 2:34 PM
By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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