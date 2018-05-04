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Baker Mayfield vows to establish himself as a leader for Browns without interfering with Tyrod Taylor’s mission to do same
Published: May 4, 2018 - 1:11 PM | Updated: May 4, 2018 - 1:13 PM
By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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