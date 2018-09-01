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Bears reportedly agree to trade for Raiders star Khalil Mack, whose list of suitors included Browns
Published: September 1, 2018 - 9:52 AM | Updated: September 1, 2018 - 10:06 AM
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By Nate Ulrich

Beacon Journal/Ohio.com

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