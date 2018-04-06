Bradley Chubb has some analysts saying he’s better than Browns edge rusher Myles Garrett, coaches dreaming about them as duo

Published: April 6, 2018 - 9:15 AM | Updated: April 6, 2018 - 9:35 AM
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By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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