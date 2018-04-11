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Browns announce their 2018 preseason schedule
Published: April 11, 2018 - 5:05 PM | Updated: April 11, 2018 - 5:39 PM
By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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