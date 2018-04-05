Browns backup quarterback Kevin Hogan has permission to seek trade

Published: April 5, 2018 - 8:46 AM | Updated: April 5, 2018 - 9:27 AM
By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5OZXcgQnJvd25zIEdlbmVyYWwgTWFuYWdlciBKb2huIERvcnNleSBpcyBleWVpbmcgYSBxdWFydGVyYmFjayB0cmlwbGUgcGxheS48L3A+CjxwPkRlU2hvbmUgS2l6ZXIgaXMgb3V0LiBDb2R5IEtlc3NsZXIgaXMgb3V0LjwvcD4KPHA+QW5kIG5vdyBLZXZpbiBIb2dhbiBpcyBvbiBoaXMgd2F5IG91dC48L3A+CjxwPkhvZ2FuLCBhIGJhY2t1cCBRQiB3aG8gbG9zdCBoaXMgbG9uZSBjYXJlZXIgc3RhcnQgdGhpcyBwYXN0IHNlYXNvbiwgcmVxdWVzdGVkIGFuZCByZWNlaXZlZCBwZXJtaXNzaW9uIHRvIHNlZWsgYSB0cmFkZSwgYSBwZXJzb24gZmFtaWxpYXIgd2l0aCB0aGUgc2l0dWF0aW9uIGNvbmZpcm1lZCBUaHVyc2RheS4gTkZMIE5ldHdvcmsgZmlyc3QgcmVwb3J0ZWQgdGhlIG5ld3MgdGhhdCBzaG91bGRuJiM4MjE3O3QgY29tZSBhcyBhIHN1cnByaXNlIGF0IGFsbC48L3A+CjxwPlRoZSBCcm93bnMgZW50ZXJlZCBsYXN0IHNlYXNvbiB3aXRob3V0IGEgc2luZ2xlIHdpbiBpbiBhIHF1YXJ0ZXJiYWNrIHJvb20gY29tcG9zZWQgb2YgS2l6ZXIsIEtlc3NsZXIgYW5kIEhvZ2FuLiBUaGVuIHRoZXkgcHJvZHVjZWQganVzdCB0aGUgc2Vjb25kIHJlY29yZCBvZiAwLTE2IGluIE5GTCBoaXN0b3J5LCB3aXRoIEtpemVyIGdvaW5nIDAtMTUgYXMgYSByb29raWUgYW5kIEhvZ2FuIDAtMS48L3A+CjxwPlNpbmNlIHRoZW4sIERvcnNleSBoYXMgdHJhZGVkIGEgdGhpcmQtcm91bmQgcGljayAoTm8uIDY1IG92ZXJhbGwpIGluIHRoaXMgeWVhciYjODIxNztzIGRyYWZ0IHRvIHRoZSBCdWZmYWxvIEJpbGxzIGZvciBzdGFydGluZyBxdWFydGVyYmFjayBUeXJvZCBUYXlsb3IgYW5kIHNpZ25lZCBiYWNrdXAgRHJldyBTdGFudG9uIHRvIHR3by15ZWFyLCAkNi41IG1pbGxpb24gY29udHJhY3QuIFRoZSBCcm93bnMgYXJlIGFsc28gZXhwZWN0ZWQgdG8gZHJhZnQgdGhlaXIgcXVhcnRlcmJhY2sgb2YgdGhlIGZ1dHVyZSBmaXJzdCBvdmVyYWxsIG9uIEFwcmlsIDI2LjwvcD4KPHA+T24gTWFyY2ggOSwgRG9yc2V5IHRyYWRlZCBLaXplciBhbmQgMjAxOCBwaWNrcyBpbiB0aGUgZm91cnRoIChOby4gMTAxIG92ZXJhbGwpIGFuZCBmaWZ0aCByb3VuZHMgKE5vLiAxMzgpIHRvIHRoZSBHcmVlbiBCYXkgUGFja2VycyBmb3IgZnJlZSBzYWZldHkgRGFtYXJpb3VzIFJhbmRhbGwgYW5kIDIwMTggc2VsZWN0aW9ucyBpbiB0aGUgZm91cnRoIChOby4gMTE0KSBhbmQgZmlmdGggKE5vLiAxNTApIHJvdW5kcy48L3A+CjxwPk9uIE1hcmNoIDI4LCBEb3JzZXkgdHJhZGVkIEtlc3NsZXIsIHdob20gdGhlIEdNJiM4MjE3O3MgcHJlZGVjZXNzb3IsIFNhc2hpIEJyb3duLCBkcmFmdGVkIGluIHRoZSB0aGlyZCByb3VuZCBpbiAyMDE2LCB0byB0aGUgSmFja3NvbnZpbGxlIEphZ3VhcnMgZm9yIGEgMjAxOSBjb25kaXRpb25hbCBzZXZlbnRoLXJvdW5kIGNob2ljZS48L3A+CjxwPkhvZ2FuLCAyNSwgaGFzIGJlZW4gYW4gb2J2aW91cyBvZGQgbWFuIG91dCBhbGwgb2Zmc2Vhc29uLjwvcD4KPHA+SW4gZWlnaHQgY2FyZWVyIGdhbWVzLCBoZSBoYXMgY29tcGxldGVkIDU5LjQgcGVyY2VudCBvZiBoaXMgcGFzc2VzIGZvciA2MjEgeWFyZHMgYW5kIGZvdXIgdG91Y2hkb3ducyB3aXRoIHNldmVuIGludGVyY2VwdGlvbnMgZm9yIGEgcmF0aW5nIG9mIDYxLjUgYW5kIHJ1c2hlZCAxOCB0aW1lcyBmb3IgMTc2IHlhcmRzICg5LjggYXZlcmFnZSkgYW5kIGEgdG91Y2hkb3duLjwvcD4KPHA+SGUgcGxheWVkIHdlbGwgaW4gcmVsaWVmIGxhc3Qgc2Vhc29uICYjODIxMjsgd2l0aCBwYXNzZXIgcmF0aW5ncyBvZiA4OCBhZ2FpbnN0IHRoZSBDaW5jaW5uYXRpIEJlbmdhbHMgYW5kIDEyMi40IGFnYWluc3QgdGhlIE5ldyBZb3JrIEpldHMuIEJ1dCBoZSBmbG9wcGVkIGFzIGEgc3RhcnRlciwgY29tcGxldGluZyAyMC1vZi0zNyBwYXNzZXMgKDU0LjEgcGVyY2VudCkgZm9yIDE0MCB5YXJkcyBhbmQgb25lIFREIHdpdGggdGhyZWUgaW50ZXJjZXB0aW9ucyBmb3IgYSByYXRpbmcgb2YgMzguMSBpbiBhIDMzLTE3IGxvc3MgdG8gdGhlIEhvdXN0b24gVGV4YW5zLjwvcD4KPHA+RG9yc2V5IHdhcyB0aGUgR00gb2YgdGhlIEthbnNhcyBDaXR5IENoaWVmcyBpbiAyMDE2IHdoZW4gdGhleSBkcmFmdGVkIEhvZ2FuIGluIHRoZSBmaWZ0aCByb3VuZCAoTm8uIDE2MiBvdmVyYWxsKSBvdXQgb2YgU3RhbmZvcmQgYW5kIGN1dCBoaW0gYWJvdXQgZm91ciBtb250aHMgbGF0ZXIuPC9wPgo8cD5BcyBmb3IgdGhlIHF1YXJ0ZXJiYWNrIERvcnNleSB3aWxsIGxpa2VseSBwaWNrIGZpcnN0IG92ZXJhbGwgbGF0ZXIgdGhpcyBtb250aCwgdGhlIEJyb3ducyBhcmUgaW4gdGhlIG1pZHN0IG9mIGFuIGltcG9ydGFudCBzdGVwIGluIHRoZWlyIGV2YWx1YXRpb246IGhvc3RpbmcgcHJvc3BlY3RzIGZvciBwcmUtZHJhZnQgdmlzaXRzLjwvcD4KPHA+VGhleSBicm91Z2h0IFVDTEEmIzgyMTc7cyBKb3NoIFJvc2VuIHRvIHRlYW0gaGVhZHF1YXJ0ZXJzIGZvciBhIHZpc2l0IFRodXJzZGF5LiBPa2xhaG9tYSYjODIxNztzIEJha2VyIE1heWZpZWxkIHZpc2l0ZWQgVHVlc2RheSwgYW5kIFNvdXRoZXJuIENhbGlmb3JuaWEmIzgyMTc7cyBTYW0gRGFybm9sZCwgY29uc2lkZXJlZCB0aGUgZnJvbnQtcnVubmVyIHRvIGJlY29tZSB0aGUgdG9wIHBpY2ssIHZpc2l0ZWQgV2VkbmVzZGF5LiBXeW9taW5nJiM4MjE3O3MgSm9zaCBBbGxlbiwgdmlld2VkIGFzIERhcm5vbGQmIzgyMTc7cyBtYWluIHRocmVhdCBmb3IgdGhlIE5vLiAxIHNlbGVjdGlvbiwgd2lsbCB2aXNpdCBuZXh0IHdlZWssIGFzIHdpbGwgTG91aXN2aWxsZSYjODIxNztzIExhbWFyIEphY2tzb24uPC9wPgo8cD5OYXRlIFVscmljaCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBCcm93bnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3ducy4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3ducyIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnM8L2E+LjwvYT4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTmF0ZVVscmljaEFCSiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTmF0ZVVscmljaEFCSjwvYT4gYW5kIG9uIEZhY2Vib29rIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Fiai5zcG9ydHMuIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0cyIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0czwvYT4uPC9hPjwvcD4K
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)