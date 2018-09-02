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Browns claim five players off waivers, four on defense and one on offense
Published: September 2, 2018 - 1:25 PM | Updated: September 2, 2018 - 1:40 PM

By Nate Ulrich

Beacon Journal/Ohio.com

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