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Browns coach Hue Jackson barely stops short of committing to Baker Mayfield as No. 2 quarterback heading into regular season
Published: August 26, 2018 - 3:23 PM | Updated: August 26, 2018 - 3:29 PM

By Nate Ulrich

Beacon Journal/Ohio.com

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