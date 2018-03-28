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Browns coach Hue Jackson on whether running back Saquon Barkley is worthy of top-five pick: ‘Everything that I’ve seen, he is’
Published: March 28, 2018 - 11:52 AM | Updated: March 28, 2018 - 12:10 PM
By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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