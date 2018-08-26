Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Browns defensive coordinator Gregg Williams calls out rookie cornerback Denzel Ward for failing to protect himself while tackling
Published: August 26, 2018 - 1:38 PM | Updated: August 26, 2018 - 2:30 PM

By Nate Ulrich

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Browns defensive coordinator Gregg Williams calls out rookie cornerback Denzel Ward for failing to protect himself while tackling Today August 26th, 2018 2:30 PM
Browns notebook: Tight end David Njoku, defensive tackle Larry Ogunjobi return to practice Updated August 26th, 2018 11:54 AM
MLB roundup: Kiermaier, Pham help Rays beat Red Sox 5-1 for 7th straight August 25th, 2018 11:25 PM
Sports news roundup — Russia’s Daniil Medvedev wins Winston-Salem Open August 25th, 2018 11:16 PM

THE LATEST

Browns defensive coordinator Gregg Williams calls out rookie cornerback Denzel Ward for failing to protect himself while tackling Today August 26th, 2018 2:30 PM
Monsters and more as UA launches Five Star Friday, with most Friday classes scratched from the schedule August 25th, 2018 6:55 PM
Bob Dyer: Norton woman claims Polar Express is gouging her group August 25th, 2018 6:55 PM
Husted, Sutton bring long political histories to the governor’s ticket August 25th, 2018 6:53 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal