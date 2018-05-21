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Browns defensive end Myles Garrett isn’t interested in leaving the field much this year
Published: May 21, 2018 - 5:00 PM | Updated: May 21, 2018 - 5:11 PM
By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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