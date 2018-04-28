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Browns draft Texas A&M wide receiver Damion Ratley in sixth round (No. 175 overall)
Published: April 28, 2018 - 3:54 PM | Updated: April 28, 2018 - 4:09 PM
By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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