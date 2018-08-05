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Browns eager to unleash Nick Chubb, their quiet, confident rookie running back with proud history of overcoming adversity
Published: August 5, 2018 - 8:59 AM | Updated: August 5, 2018 - 9:01 AM
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By Nate Ulrich

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