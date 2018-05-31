Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Browns formally name Steve Malin director of college scouting, announce other changes to player personnel department
Published: May 31, 2018 - 2:53 PM | Updated: May 31, 2018 - 2:55 PM

By Nate Ulrich

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Cavaliers notebook: Kevin Love clears concussion protocol, available to play in NBA Finals Game 1 Updated May 31st, 2018 2:57 PM
Browns formally name Steve Malin director of college scouting, announce other changes to player personnel department Today May 31st, 2018 2:55 PM
Akron is ‘crowd-sourcing’ CPR Updated May 31st, 2018 1:34 PM
Akron’s Nightlight Cinema shakes up leadership as Eugene Weaver departs Today May 31st, 2018 2:19 PM

THE LATEST

Goodyear (en)rolls its intelligent tires at college facility Today May 31st, 2018 3:30 PM
Cavaliers notebook: Kevin Love clears concussion protocol, available to play in NBA Finals Game 1 Updated May 31st, 2018 2:57 PM
Browns formally name Steve Malin director of college scouting, announce other changes to player personnel department Today May 31st, 2018 2:55 PM
Browns podcast: Damarious Randall’s bold tweet, OTA updates, burritos and the best superhero movies Today May 31st, 2018 2:46 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal