Browns GM John Dorsey says he has ‘clarity of thought’ after spending last week with the four top-rated quarterbacks in draft

Published: March 26, 2018 - 5:08 PM | Updated: March 26, 2018 - 5:24 PM
By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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