Browns hire Adam Henry as wide receivers coach and will move Al Saunders into senior advisory role

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Published: January 11, 2018 - 6:22 PM | Updated: January 11, 2018 - 7:09 PM
By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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