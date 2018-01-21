Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Browns interviewed former Steelers offensive coordinator Todd Haley and are talking to him about filling the same role for them
Published: January 21, 2018 - 12:23 PM | Updated: January 21, 2018 - 1:39 PM
By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Ohio State football: Buckeyes get happy returns from players who choose to stay Today January 21st, 2018 2:22 PM
UFC: Stipe Miocic becomes first heavyweight with third consecutive successful title defense Updated January 21st, 2018 2:18 PM
Australian Open: Rafael Nadal, Grigor Dimitrov reach quarterfinals Updated January 21st, 2018 1:44 PM
Former UA basketball coach Keith Dambrot finding early success at Duquesne Updated January 21st, 2018 1:08 PM

THE LATEST

Ohio State football: Buckeyes get happy returns from players who choose to stay Today January 21st, 2018 2:22 PM
Former UA basketball coach Keith Dambrot finding early success at Duquesne Updated January 21st, 2018 1:08 PM
Browns interviewed former Steelers offensive coordinator Todd Haley and are talking to him about filling the same role for them Today January 21st, 2018 1:39 PM
Cavaliers report: Lack of trust, accountability, effort in Cavs’ defensive collapse could bring changes January 20th, 2018 9:08 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal