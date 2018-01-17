Browns left tackle Joe Thomas says he’s still pondering his future: ‘Some days you go back and forth’

Published: January 17, 2018 - 10:28 PM | Updated: January 17, 2018 - 11:20 PM
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By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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