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Browns linebacker Mychal Kendricks charged with insider trading: ‘I deeply regret it’
Published: August 29, 2018 - 11:04 AM | Updated: August 29, 2018 - 11:57 AM

By Nate Ulrich

Beacon Journal/Ohio.com

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