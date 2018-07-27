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Browns look to have loaded backfield: ‘Pick your poison,’ one back says; hold your horses, says Duke Johnson
Published: July 27, 2018 - 5:54 PM

By Steve Doerschuk

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