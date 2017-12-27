Browns notebook: Coach Hue Jackson says he’ll make good on promise to jump into lake

Published: December 27, 2017 - 5:25 PM | Updated: December 27, 2017 - 6:30 PM
By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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