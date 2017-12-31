Browns notebook: Corey Coleman says memory of dropped pass in last-ditch effort to avoid 0-16 will stay with him ‘forever’

Published: December 31, 2017 - 10:57 PM | Updated: December 31, 2017 - 11:17 PM
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By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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