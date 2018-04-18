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Browns notebook: Count former GM Phil Savage among those who believe the Josh Allen-to-Cleveland buzz
Published: April 18, 2018 - 4:03 PM | Updated: April 18, 2018 - 4:34 PM
By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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