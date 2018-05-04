Browns notebook: Hue Jackson expects Baker Mayfield to find ‘quick fix’ for struggles with snaps under center

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5CRVJFQTogQ29hY2ggSHVlIEphY2tzb24gY2FsbGVkIGl0LjwvcD4KPHA+VHdvIGRheXMgYWZ0ZXIgdGhlIEJyb3ducyBkcmFmdGVkIEJha2VyIE1heWZpZWxkIGZpcnN0IG92ZXJhbGwgbGFzdCB3ZWVrLCBKYWNrc29uIHNhaWQgdGhlIGJpZ2dlc3QgYWRqdXN0bWVudCB0aGUgcXVhcnRlcmJhY2sgd291bGQgbmVlZCB0byBtYWtlIGluIHRoZSBORkwgaXMgbGVhcm5pbmcgaG93IHRvIHBsYXkgdW5kZXIgY2VudGVyIGFmdGVyIG9wZXJhdGluZyBhbG1vc3QgZXhjbHVzaXZlbHkgb3V0IG9mIHRoZSBzaG90Z3VuIGF0IE9rbGFob21hLjwvcD4KPHA+V2hlbiB0aGUgQnJvd25zIGJlZ2FuIHRoZWlyIHRocmVlLWRheSByb29raWUgbWluaWNhbXAgRnJpZGF5LCBNYXlmaWVsZCBmdW1ibGVkIGF0IGxlYXN0IG9uZSBzbmFwIGluIHRlYW0gZHJpbGxzIGFuZCBhbm90aGVyIGhlIHRvb2sgZnJvbSBBdXN0aW4gQ29yYmV0dCBhZnRlciBwcmFjdGljZS48L3A+CjxwPiYjODIyMDtCYWtlciBpcyB3b3JraW5nIGF0IGl0LiBNYWRlIHNvbWUgcmVhbGx5IGdvb2QgdGhyb3dzLiBUaGVyZSBhcmUgc29tZSB0aGluZ3MgdGhhdCB3ZSBjYW4gY2xlYW4gdXAgJiM4MjEyOyBjYW4mIzgyMTc7dCBoYXZlIHRoZSBiYWxsIG9uIHRoZSBncm91bmQgYXMgbXVjaCwgaGltIGFuZCB0aGUgY2VudGVyLCYjODIyMTsgSmFja3NvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhhdCBpcyBzb21ldGhpbmcgdGhhdCBJIGhhdmUgc2FpZCBiZWZvcmUgaXMgdGhhdCBoZSBoYXMganVzdCBnb3QgdG8gZ2V0IHVzZWQgdG8gYmVpbmcgdW5kZXIgY2VudGVyLiBXZSB3aWxsIHdvcmsgdGhyb3VnaCB0aGF0LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPk9mIHRoZSAxLDA0NyBzbmFwcyBNYXlmaWVsZCB0b29rIGxhc3Qgc2Vhc29uLCAxLDA0MCB3ZXJlIG91dCBvZiB0aGUgc2hvdGd1biwgcGVyIEVTUE4uPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SXQgc3RhcnRzIHdpdGggdGhlIHRlY2huaXF1ZSBvZiBnZXR0aW5nIHVuZGVyIGNlbnRlciBhbmQgdGhlbiB0aGUgcmVwcyBvZiBkb2luZyBpdCwmIzgyMjE7IEphY2tzb24gc2FpZC4gJiM4MjIwO1doZW4geW91IGFyZSB1c2VkIHRvIGJlaW5nIGluIHRoZSBzaG90Z3VuIGEgbWFqb3JpdHkgb2YgdGhlIHRpbWUsIGl0IGlzIGp1c3QgYSBoYWJpdCBhIGxpdHRsZSBiaXQgdGhhdCB5b3UgYXJlIHVzZWQgdG8uIFdlIHdpbGwgd29yayBhdCB0aGlzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kgdGhpbmsgaXQgaXMgZ29pbmcgdG8gYmUgYSBxdWljayBmaXggYmVjYXVzZSBoZSBpcyBhdGhsZXRpYyBlbm91Z2gsIGFuZCBoZSBpcyBkaXNjaXBsaW5lZCBlbm91Z2ggdG8gZG8gaXQuIEkgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgaXQgaXMgZ29pbmcgdG8gYmUgc29tZXRoaW5nIHRoYXQgaXMgZ29pbmcgdG8gYmUgYSBwcm9ibGVtLiBXZSBjYW4mIzgyMTc7dCBrZWVwIGhhdmluZyBpdCBpbiBoaXMgaGVhZC4gSGUgd2lsbCBrZWVwIHdvcmtpbmcgdGhyb3VnaCBpdC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5JbiBNYXlmaWVsZCYjODIxNztzIGZpcnN0IHByYWN0aWNlIHdpdGggdGhlIEJyb3ducywgaGUgY29tcGxldGVkIHNvbWUgaW1wcmVzc2l2ZSBwYXNzZXMgYnV0IG5ldmVyIHJlYWxseSBnb3Qgb24gYSByb2xsLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0hlIGhhcyB0byBmaW5kIGhpcyByaHl0aG0gd2l0aGluIG91ciBvZmZlbnNlLCYjODIyMTsgSmFja3NvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhhdCB3aWxsIHNob3cgaXRzZWxmLiBKdXN0IGhpbSBzdGFydGluZyB0byBqZWxsIHdpdGggc29tZSBvZiB0aGUgcmVjZWl2ZXJzIGFuZCBob3cgdGhlIGJhbGwgY29tZXMgb3V0IG9mIGhpcyBoYW5kIGFuZCBob3cgaGUmIzgyMTc7cyBhYmxlIHRvIHNsaWRlIGFuZCBjcmVhdGUgZGlmZmVyZW50IHdheXMgdG8gdGhyb3cgdGhlIGJhbGwgdG8gZ2V0IHRoZSBiYWxsIG91dCBvZiBoaXMgaGFuZHMsIGFsbCBvZiB0aG9zZSB0aGluZ3MgYXJlIHRoaW5ncyB0aGF0IEkmIzgyMTc7bGwgcmVhbGx5IHplcm8gaW4gb24gYXMgSSB3YXRjaCB0aGUgdGFwZS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkhvdXNlIGNhbGw/PC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5CZWZvcmUgcHJhY3RpY2UsIE1heWZpZWxkIG1hZGUgYW4gaW50ZXJlc3RpbmcgY29tbWVudCB3aGlsZSBkaXNjdXNzaW5nIHdvcmtvdXQgcGxhbnMgdGhpcyBvZmZzZWFzb24uPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzttIG5vdCBhICYjODIxNjtRQiBndXJ1JiM4MjE3OyBraW5kIG9mIGd1eSwmIzgyMjE7IHNhaWQgTWF5ZmllbGQsIHdobyB0cmFpbmVkIHdpdGggZm9ybWVyIE5GTCBxdWFydGVyYmFjayBKaW1teSBDbGF1c2VuIGR1cmluZyB0aGUgcHJlLWRyYWZ0IHByb2Nlc3MuICYjODIyMDtJIGRvbiYjODIxNzt0IHRoaW5rIHlvdSBjYW4gcmVpbnZlbnQgdGhlIHdoZWVsLiBJIHRoaW5rIHRoZSBvbmVzIHRoYXQgaGF2ZSBiZWVuIHRocm91Z2ggaXQgYW5kIGhhdmUgcGxheWVkIHRoZSBnYW1lIGFyZSB0aGUgb25lcyB0aGF0IEkgd291bGQgYm91bmNlIHRoZSBtb3N0IHF1ZXN0aW9ucyBvZmYgb2YuIEJ1dCBmb3IgbWUsIGl0JiM4MjE3O3MgYWJvdXQgcGVyZmVjdGluZyBteSBjcmFmdCwgYW5kIHNvIEkgbmVlZCB0byBsZWFybiB0aGlzIHBsYXlib29rLiBJdCYjODIxNztzIG5vdCBhYm91dCBnb2luZyBzb21ld2hlcmUgb24gYSBiZWFjaCBmb3IgYSBiZWFjaCB3b3Jrb3V0LiBJdCYjODIxNztzIGFib3V0IGxlYXJuaW5nIHRoaXMgcGxheWJvb2ssIGJlaW5nIGFibGUgdG8gcGxheSBpbiB3ZWF0aGVyIGFuZCBiZWluZyB3aXRoIG15IHRlYW1tYXRlcy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5KYWNrc29uIGZyZXF1ZW50bHkgc2VuZHMgaGlzIHF1YXJ0ZXJiYWNrcyBpbiB0aGUgb2Zmc2Vhc29uIHRvIHRyYWluIGluIExvcyBBbmdlbGVzIHVuZGVyIHRoZSBndWlkYW5jZSBvZiB0aHJvd2luZyBjb2FjaCBUb20gSG91c2UsIGJ1dCBiYXNlZCBvbiBNYXlmaWVsZCYjODIxNztzIGNvbW1lbnQsIGhlIG1pZ2h0IG5vdCBkbyBpdC48L3A+CjxwPkphY2tzb24gc2FpZCBoZSBoYXMgYnJvYWNoZWQgdGhlIHN1YmplY3Qgb2Ygd29ya2luZyB3aXRoIEhvdXNlIHdoaWxlIHRhbGtpbmcgdG8gTWF5ZmllbGQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSBoYXZlIGJyb3VnaHQgaXQgdXAgYmVmb3JlLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0FsbCBvZiBvdXIgZ3V5cyBoYXZlIGFuIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIGRvIHRoYXQuIEkgZG8gbm90IGZvcmNlIHRoZW0gdG8uIEkgdGhpbmsgdGhhdCBvdXIgZ3V5cyBsaWtlIHRvIGhhdmUgYSBwbGFjZSB0aGF0IHRoZXkgY2FuIGdvLiBUbyBtZSwgdGhhdCBpcyBraW5kIG9mIGxpa2UgYSBicm90aGVyaG9vZCBvdXQgdGhlcmUsIGtpbmQgb2YgbGlrZSBxdWFydGVyYmFjayBoZWF2ZW4uIEEgbG90IG9mIHBlb3BsZSBnbyB0aGVyZSBhbmQgc3BlbmQgYSBsb3Qgb2YgdGltZSB0aHJvd2luZyBmb290YmFsbHMgYW5kIHRhbGtpbmcuIFRvIG1lLCBpdCBpcyBhbm90aGVyIHRvb2wgdG8gaGVscCBvdXIgZ3V5cyBnZXQgcmVhZHkgYmVmb3JlIHRyYWluaW5nIGNhbXAuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+TWF5ZmllbGQgYXR0cmlidXRlcyBoaXMgbmF0dXJhbCB0aHJvd2luZyBtb3Rpb24gdG8gcGxheWluZyBiYXNlYmFsbCBhcyBhIGtpZCAmIzgyMTI7IHRoaXJkIGJhc2UgYW5kIHNob3J0c3RvcCAmIzgyMTI7IGJlZm9yZSBoaXMgcGFyZW50cyBsZXQgaGltIHN0YXJ0IGZvb3RiYWxsIGluIGZpZnRoIGdyYWRlLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0lmIHlvdSYjODIxNztyZSBhYmxlIHRvIHRocm93LCB5b3UgdGhyb3csJiM4MjIxOyBNYXlmaWVsZCBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhhdCYjODIxNztzIG5vdCBzb21ldGhpbmcgeW91IGNhbiB0ZWFjaC4gRm9yIG1lLCBJJiM4MjE3O3ZlIGp1c3QgYWx3YXlzIHdvcmtlZCBvbiBnZXR0aW5nIGEgcXVpY2tlciByZWxlYXNlIGFuZCBiZWluZyBhYmxlIHRvIHRocm93IGZyb20gZGlmZmVyZW50IGFuZ2xlcy4gVGhhdCYjODIxNztzIGhlbHBlZCBtZSBvdXQuIE5vdCBiZWluZyB0aGUgdGFsbGVzdCBndXksIEkgaGF2ZSB0byBkbyB0aGF0LiBJIGhhdmUgdG8gZmluZCB3aW5kb3dzLiBJIGhhdmUgdG8gZmluZCBsYW5lcyB0byB0aHJvdyBpdC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk90aGVyIHN1aXRvcnM8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPk1heWZpZWxkIHdhcyBhc2tlZCBhYm91dCB3b3JkIGNpcmN1bGF0aW5nIGluIGxlYWd1ZSBjaXJjbGVzIHRoYXQgc2V2ZXJhbCB0ZWFtcyBoYWQgdGhlbSBhdG9wIHRoZWlyIHF1YXJ0ZXJiYWNrIHJhbmtpbmdzIGZvciB0aGUgZHJhZnQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBodW1ibGluZywgYnV0IEkgbGFuZGVkIGluIHRoZSByaWdodCBzcG90LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSBoZXJlIG5vdy4gSSYjODIxNzttIG5vdCB3b3JyaWVkIGFib3V0IHdobyBsaWtlZCBtZSBkdXJpbmcgdGhlIHByb2Nlc3MuIEkmIzgyMTc7bSBnb2luZyB0byB3b3JrIGhlcmUgZm9yIHRoZSBCcm93bnMuIEkmIzgyMTc7bSBhIENsZXZlbGFuZCBCcm93biBhbmQgSSYjODIxNzttIHByb3VkIGFuZCBoYXBweSBhYm91dCB0aGF0LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkphY2sgTWlsbHMsIG9uZSBvZiBNYXlmaWVsZCYjODIxNztzIGFnZW50cywgcmVjZW50bHkgc2FpZCBvbiB0aGUgQnVzaW5lc3Mgb2YgU3BvcnRzIHdpdGggQW5kcmV3IEJyYW5kdCBwb2RjYXN0IHRoYXQgdGhlIE5ldyBFbmdsYW5kIFBhdHJpb3RzIHdlcmUgY29uc2lkZXJpbmcgdHJhZGluZyB1cCB0byBOby4gMiBvdmVyYWxsIHRvIGRyYWZ0IE1heWZpZWxkIGlmIHRoZSBCcm93bnMgcGFzc2VkIG9uIGhpbS48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gbm90IGFueWJvZHkgYmVzaWRlcyBhIENsZXZlbGFuZCBCcm93biwmIzgyMjE7IE1heWZpZWxkIHNhaWQgd2hlbiBhc2tlZCBhYm91dCB0aGUgUGF0cmlvdHMmIzgyMTc7IGludGVyZXN0LiAmIzgyMjA7VGhhdCYjODIxNztzIG15IG1pbmRzZXQuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5EZWZlbmRpbmcgaGltc2VsZjwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+U3BlYWtpbmcgdG8gdGhlIEhhbGwgb2YgRmFtZSBMdW5jaGVvbiBDbHViIGluIENhbnRvbiBvbiBNb25kYXksIEJyb3ducyB2aWNlIHByZXNpZGVudCBvZiBwbGF5ZXIgcGVyc29ubmVsIEFsb256byBIaWdoc21pdGggcmV2ZWFsZWQgaGUgZ290IGEgYmFkIGZlZWxpbmcgYWJvdXQgVUNMQSBxdWFydGVyYmFjayBKb3NoIFJvc2VuLCB3aG9tIHRoZSBBcml6b25hIENhcmRpbmFscyBkcmFmdGVkIDEwdGggb3ZlcmFsbCwgZHVyaW5nIGEgY2hhbmNlIGVuY291bnRlciB3aXRoIGEgdm9sbGV5YmFsbCBjb2FjaCBmcm9tIGhpcyBzY2hvb2wuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSB3YXMgYXQgYW4gYWlycG9ydCwmIzgyMjE7IEhpZ2hzbWl0aCBzYWlkLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIENhbnRvbiBSZXBvc2l0b3J5LiAmIzgyMjA7VUNMQSYjODIxNztzIHZvbGxleWJhbGwgdGVhbSB3YXMgaW4gZnJvbnQgb2YgbWUuIFlvdSBoZWFyZCBzbyBtdWNoIGFib3V0IFJvc2VuLiBIZSYjODIxNztzIHRoaXMgb3IgdGhhdC4gV2UgYWxsIGtub3cgaG93IHBlb3BsZSB0YWxrLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1NvIEkgYXNrZWQgb25lIG9mIHRoZSB2b2xsZXliYWxsIGNvYWNoZXMsICYjODIxNjtXaGF0JiM4MjE3O3MgUm9zZW4gbGlrZT8mIzgyMTc7IEhlIHNhaWQsICYjODIxNjtBYWFhYSwgeW91IHNob3VsZCBwcm9iYWJseSBhc2sgaGlzIGdpcmxmcmllbmQuIFNoZSYjODIxNztzIG9uZSBvZiB0aGUgcGxheWVycy4gU2hlJiM4MjE3O3Mgb3ZlciB0aGVyZS4mIzgyMTc7PC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzttIGxpa2UsICYjODIxNjtBbGwgcmlnaHQsIGNvYWNoLiBUaGF0JiM4MjE3O3MgZ29vZCBlbm91Z2guJiM4MjE3OzwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3O3Qga25vdyB3aGF0IGFsbCB0aGlzIG1lYW5zLCBidXQgdGhlcmUgd2FzIHNvbWV0aGluZyBhYm91dCBoaW0gdGhhdCBib3RoZXJlZCBtZS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5Sb3NlbiByZWNlbnRseSByZWFjdGVkIHRvIEhpZ2hzbWl0aCYjODIxNztzIHN0b3J5IG9uIHRoZSBSaWNoIEVpc2VuIFNob3cuIDwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kgdGhvdWdodCBpdCB3YXMgaW50ZXJlc3RpbmcgaGUgZGlkbiYjODIxNzt0IHRhbGsgdG8gbXkgZ2lybGZyaWVuZCwmIzgyMjE7IFJvc2VuIHNhaWQuICYjODIyMDtNYXliZSBoZSB3YXMgc2NhcmVkIG9mIHNvbWVvbmUgYWN0dWFsbHkgc2F5aW5nIHNvbWV0aGluZyBnb29kIGFib3V0IG1lLiBJdCYjODIxNztzIGFtYXppbmcgdGhhdCB5b3UgY2FuIHB1bGwgYSByZWQgZmxhZyBmcm9tIHNvbWV0aGluZyB3aXRoIGxpdGVyYWxseSB6ZXJvIGluZm9ybWF0aW9uLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TmV2ZXIgbWluZDwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+VGhlIEJyb3ducyBhbmQgS2Fuc2FzIENpdHkgQ2hpZWZzIGNhbmNlbGVkIHRoZWlyIHRyYWRlIGludm9sdmluZyB0aWdodCBlbmQgUmFuZGFsbCBUZWxmZXIgYW5kIGRlZmVuc2l2ZSBlbmQgRGFkaSBOaWNvbGFzLjwvcD4KPHA+Qm90aCBwbGF5ZXJzIHJldmVydGVkIGJhY2sgdG8gdGhlaXIgb3JpZ2luYWwgdGVhbS4gVGhlbiB0aGUgQnJvd25zIHdhaXZlZCBUZWxmZXIsIGFuZCB0aGUgQ2hpZWZzIHdhaXZlZCBOaWNvbGFzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Mb2NhbCBndXkgc2lnbnM8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkdyZWVuIEhpZ2ggU2Nob29sIGdyYWR1YXRlIENocmlzdGlhbiBEaUxhdXJvLCBhbiBvZmZlbnNpdmUgbGluZW1hbiB3aG8gcGxheWVkIGZvciB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBJbGxpbm9pcywgaXMgYW1vbmcgMTMgdW5kcmFmdGVkIGZyZWUgYWdlbnRzIHdobyBzaWduZWQgd2l0aCB0aGUgQnJvd25zLjwvcD4KPHA+VGhlIG90aGVycyBhcmUgVGVubmVzc2VlIHdpZGUgcmVjZWl2ZXIgRXZhbiBCZXJyeSwgTm9ydGhlcm4gSW93YSBkZWZlbnNpdmUgYmFjayBFbGlqYWggQ2FtcGJlbGwsIFNhbiBKb3NlIFN0YXRlIHB1bnRlciBNaWNoYWVsIENhcnJpem9zYSwgV2FzaGluZ3RvbiBTdGF0ZSBkZWZlbnNpdmUgbGluZW1hbiBEYW5pZWwgRWt1YWxlLCBCWVUgZGVmZW5zaXZlIGJhY2sgTWljYWggSGFubmVtYW5uLCBXZXN0IEdlb3JnaWEgb2ZmZW5zaXZlIGxpbmVtYW4gRGVzbW9uZCBIYXJyaXNvbiwgVHVsYW5lIHJ1bm5pbmcgYmFjayBEb250cmVsbCBIaWxsaWFyZCwgT3JlZ29uIFN0YXRlIG9mZmVuc2l2ZSBsaW5lbWFuIEZyZWQgTGF1aW5hLCBHcmFtYmxpbmcgU3RhdGUgZGVmZW5zaXZlIGJhY2sgTW9udHJlbCBNZWFuZGVyLCBGcmVzbm8gU3RhdGUgd2lkZSByZWNlaXZlciBEYSYjODIxNztNYXJpIFNjb3R0LCBHZW9yZ2lhIGRlZmVuc2l2ZSBsaW5lbWFuIFRyZW50b24gVGhvbXBzb24gYW5kIFRleGFzIFRlY2ggd2lkZSByZWNlaXZlciBEZXJyaWNrIFdpbGxpZXMuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkNvYWNoaW5nIGFkanVzdG1lbnQ8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkphY2tzb24gcmVpdGVyYXRlZCBoZSBoYXMgZ2l2ZW4gbmV3IG9mZmVuc2l2ZSBjb29yZGluYXRvciBUb2RkIEhhbGV5ICYjODIyMDt0b3RhbCBhdXRvbm9teSYjODIyMTsgd2l0aCB0aGUgb2ZmZW5zZS4gVGhlIEJyb3ducyBhcmUgdXNpbmcgSGFsZXkmIzgyMTc7cyBwbGF5Ym9vayBhbmQgaXRzIHRlcm1pbm9sb2d5LjwvcD4KPHA+V2l0aCBKYWNrc29uIG5vIGxvbmdlciBjYWxsaW5nIHRoZSBvZmZlbnNlJiM4MjE3O3MgcGxheXMsIGhlJiM4MjE3O3MgYWJsZSB0byB3b3JrIG1vcmUgd2l0aCB0aGUgZW50aXJlIHRlYW0sIGFzIGV2aWRlbmNlZCBieSBoaW0gYm91bmNpbmcgYXJvdW5kIHRvIGRpZmZlcmVudCBwb3NpdGlvbiBncm91cHMgRnJpZGF5LjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYSBuZXcgc3RhcnQgZm9yIG15c2VsZiBiZWluZyBpbnZvbHZlZCBpbiBhbGwgb2YgaXQsIHNlZWluZyB0aGUgZGVmZW5zZSBhbmQgdGFsa2luZyB0byB0aGUgZGVmZW5zaXZlIHBsYXllcnMsIHRoZSBvZmZlbnNpdmUgcGxheWVycywgdGhlIHF1YXJ0ZXJiYWNrcyBhbmQgYWxsIG9mIHRoZW0sJiM4MjIxOyBKYWNrc29uIHNhaWQuICYjODIyMDtJdCB3YXMgZ29vZC4gSSBoYXZlIGdvdCB0byBmaW5kIG15IHdheSwgdG9vLiBJdCB3YXMgYSBnb29kIGZpcnN0IGRheSBmb3IgbWUuIEkgdGhvdWdodCBqdXN0IHRoZSBtZWNoYW5pY3Mgb2YgaXQgYWxsLCBpdCBhbGwgd29ya2VkLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPk5hdGUgVWxyaWNoIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpudWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIEJyb3ducyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3duczwvYT4uPC9hPiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJKIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJKPC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2sgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0cy4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzPC9hPi48L2E+PC9wPgo=
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvYnJvd25zL2Jyb3ducy1yb29raWUtY29ybmVyYmFjay1kZW56ZWwtd2FyZC1icmFjaW5nLWZvci1iYXB0aXNtLWJ5LWZpcmUtYnV0LXNpdHMtb3V0LXRlYW0tZHJpbGxzLWluLWZpcnN0LXByYWN0aWNlIj5Ccm93bnMgcm9va2llIGNvcm5lcmJhY2sgRGVuemVsIFdhcmQgYnJhY2luZyBmb3IgYmFwdGlzbSBieSBmaXJlLCBidXQgc2l0cyBvdXQgdGVhbSBkcmlsbHMgaW4gZmlyc3QgcHJhY3RpY2U8L2E+PC9wPjxwPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Frcm9uL3Nwb3J0cy9icm93bnMvYmFrZXItbWF5ZmllbGQtdm93cy10by1lc3RhYmxpc2gtaGltc2VsZi1hcy1hLWxlYWRlci1mb3ItYnJvd25zLXdpdGhvdXQtaW50ZXJmZXJpbmctd2l0aC10eXJvZC10YXlsb3JzLW1pc3Npb24tdG8tZG8tc2FtZSI+QmFrZXIgTWF5ZmllbGQgdm93cyB0byBlc3RhYmxpc2ggaGltc2VsZiBhcyBhIGxlYWRlciBmb3IgQnJvd25zIHdpdGhvdXQgaW50ZXJmZXJpbmcgd2l0aCBUeXJvZCBUYXlsb3LigJlzIG1pc3Npb24gdG8gZG8gc2FtZTwvYT48L3A+PC9kaXY+PC9kaXY+