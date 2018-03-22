Browns notebook: Large Cleveland contingent travels to Ohio State on same day team brass works out Baker Mayfield

Published: March 22, 2018 - 8:25 PM | Updated: March 22, 2018 - 9:03 PM
By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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