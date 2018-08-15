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Browns notebook: Offensive coordinator Todd Haley says Baker Mayfield has ‘made consistent progress and that’s a good sign’
Published: August 15, 2018 - 2:57 PM

By Nate Ulrich

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