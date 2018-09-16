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Browns notebook: Quarterback Tyrod Taylor rallies to make clutch plays after fourth-quarter interception
Published: September 16, 2018 - 9:42 PM | Updated: September 16, 2018 - 9:55 PM
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By Nate Ulrich

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