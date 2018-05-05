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Browns notebook: Still salty about loss to Georgia in Rose Bowl, Baker Mayfield laughs off rooming with Nick Chubb as ‘sick joke’
Published: May 5, 2018 - 7:52 PM | Updated: May 5, 2018 - 7:58 PM
By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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