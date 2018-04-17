Browns notebook: Tyrod Taylor explains how he’s taking charge, Myles Garrett says he’d welcome Bradley Chubb and much more

-
SHOW CAPTION
HIDE CAPTION
Buffalo Bills quarterback Tyrod Taylor (left) is sacked by Jacksonville Jaguars defensive tackle Malik Jackson and defensive end Yannick Ngakoue (91) in the first half of a NFL wild-card playoff game, Jan. 7, in Jacksonville. (AP Photo/Stephen B. Morton)
-
SHOW CAPTION
HIDE CAPTION
Buffalo Bills quarterback Tyrod Taylor (5) rushes past Miami Dolphins' Stephone Anthony (44) and Reshad Jones (20) for a touchdown during the first half of a game Dec. 17, 2017, in Orchard Park, N.Y. (AP Photo/Adrian Kraus)
By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBjbGFzcz0iaW5hcnRpY2xlLXRvcC1ib3giPjxpZnJhbWUgd2lkdGg9IjU2MCIgaGVpZ2h0PSIzMTUiIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZW1iZWQvNEd0NDVIeVdib0UiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvdz0iYXV0b3BsYXk7IGVuY3J5cHRlZC1tZWRpYSIgYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPjwvaWZyYW1lPjwvZGl2Pg==
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5CRVJFQTogVHlyb2QgVGF5bG9yIGFycml2ZWQgYXQgQnJvd25zIGhlYWRxdWFydGVycyBhdCBhYm91dCA2IGEubS4gTW9uZGF5IGZvciB0aGUgYmVnaW5uaW5nIG9mIHRoZSBvZmZzZWFzb24gd29ya291dCBwcm9ncmFtLCBzZXR0aW5nIHRoZSB0b25lIGFzIHRoZSB0ZWFt4oCZcyBzdGFydGluZyBxdWFydGVyYmFjay48L3A+CjxwPuKAnEkgdGhpbmsgcXVhcnRlcmJhY2ssIHRoZXnigJlyZSBrbm93biBmb3IgZmlyc3QgZ3V5IGluLCBsYXN0IGd1eSBvdXQs4oCdIFRheWxvciBzYWlkIFR1ZXNkYXkuIOKAnFRoYXTigJlzIGp1c3Qga2luZCBvZiBiZWVuIG1lLuKAnTwvcD4KPHA+U3RhcnRpbmcgaXNu4oCZdCBuZXcgdG8gVGF5bG9yLCB3aG8gd2VudCAyMi0yMSwgaW5jbHVkaW5nIDAtMSBpbiB0aGUgcGxheW9mZnMsIHRoZSBwYXN0IHRocmVlIHNlYXNvbnMgd2l0aCB0aGUgQnVmZmFsbyBCaWxscy4gQnV0IHN0YXJ0aW5nIGZvciBhIHRlYW0gY29taW5nIG9mZiBhbiAwLTE2IHJlY29yZCBhbmQgYmVpbmcgb2xkZXIgdGhhbiBhbGwgYnV0IHNpeCBwbGF5ZXJzIG9uIHRoZSByb3N0ZXIgYXJlIGRpZmZlcmVudCBleHBlcmllbmNlcyBmb3IgaGltLjwvcD4KPHA+4oCcVGhlIGxlYWRlcnNoaXAgcm9sZSBoYXMgZGVmaW5pdGVseSBiZWVuIGEgYmlnZ2VyIHJvbGUgZm9yIG1lIGhlcmUsIGFuZCBJIHdlbGNvbWUgdGhhdCzigJ0gc2FpZCBUYXlsb3IsIDI4LCB3aG9tIHRoZSBCcm93bnMgYWNxdWlyZWQgbGFzdCBtb250aCBpbiBhIHRyYWRlIHdpdGggdGhlIEJpbGxzLiDigJxEZWZpbml0ZWx5IGhhcyB0byBjb21lIGZyb20gdGhlIHF1YXJ0ZXJiYWNrIHBvc2l0aW9uLCBhbmQgSeKAmW0gbG9va2luZyBmb3J3YXJkIHRvIGxlYWRpbmcgdGhlIGd1eXMgYW5kIGp1c3QgZ2V0dGluZyBldmVyeWJvZHkgaW4gdGhlIHJpZ2h0IGZyYW1lIG9mIG1pbmQu4oCdPC9wPgo8cD5Db2FjaCBIdWUgSmFja3NvbiBpcyBhbHNvIGF0dGVtcHRpbmcgdG8gZGFiYmxlIGluIHNwb3J0cyBwc3ljaG9sb2d5IGFmdGVyIGdvaW5nIDEtMzEgaW4gaGlzIGZpcnN0IHR3byBzZWFzb25zIHdpdGggdGhlIEJyb3ducy4gVGhlIG1haW4gbWVzc2FnZSBoZSBkZWxpdmVyZWQgdG8gdGhlIHBsYXllcnMgd2hlbiB0aGV5IHJlcG9ydGVkIGZvciB0aGUgb2Zmc2Vhc29uIGNvbmRpdGlvbmluZyBwcm9ncmFtIHdhcyDigJxpdOKAmXMgdGltZSB0byB3aW4u4oCdPC9wPgo8cD7igJxJIHRoaW5rIG91ciBmYW5zIGRlc2VydmUgdG8gc2VlIHNvbWV0aGluZyBkaWZmZXJlbnQs4oCdIGhlIHNhaWQuIOKAnEkgdGhpbmsgb3VyIG9yZ2FuaXphdGlvbiBkZXNlcnZlcyB0byBkbyBzb21ldGhpbmcgZGlmZmVyZW50LiBJIHRoaW5rIG91ciBwbGF5ZXJzIHNob3VsZCBleHBlY3QgdG8gYmUgZGlmZmVyZW50IGFuZCBwbGF5IGRpZmZlcmVudC4gU28gSSB0aGluayBpdOKAmXMgdGltZS4gSXTigJlzIHRpbWUgZm9yIHdpbm5pbmcuPC9wPgo8cD7igJxTb21ldGhpbmcgSSBzYWlkIHRvIHRoZW0gdGhlIG90aGVyIGRheSwgYW5kIEnigJltIGJlaW5nIHZlcnkgaG9uZXN0LCB3ZeKAmXZlIGJlZW4gdGhyb3VnaCBpdCBmb3IgdGhlIGxhc3QgdHdvIHllYXJzLiBSZWdhcmRsZXNzIG9mIHdoYXQgdGhhdOKAmXMgYmVlbiwgSSByZWFsbHkgYXBwcmVjaWF0ZWQgdGhlaXIgZGV0ZXJtaW5hdGlvbiwgdGhlaXIgZ3JpdCBhbmQgdGhlaXIgZGlzY2lwbGluZSB0byBnbyBvdXQgZXZlcnkgd2VlayBhbmQgZG8gZXZlcnl0aGluZyB0aGV5IGNvdWxkIHRvIHdpbi4gTm93IGl04oCZcyB0aW1lIHRvIHR1cm4gc29tZSBvZiB0aGF0IGhhcmQgd29yayBvdmVyIGludG8gd2lucy7igJ08L3A+CjxwPkxlZnQgZ3VhcmQgSm9lbCBCaXRvbmlvIGhlYXJkIHRoZSBtZXNzYWdlIGxvdWQgYW5kIGNsZWFyLjwvcD4KPHA+4oCcVGhlIG1haW4gcG9pbnQgd2FzIHRoYXQgaXTigJlzIHRpbWUgbm93LOKAnSBCaXRvbmlvIHNhaWQuIOKAnFdlIGhhdmUgc3VmZmVyZWQgZm9yIHR3byB5ZWFycy4gU29tZSBvZiBpdCBpcyBvdXIgZmF1bHQgYW5kIHNvbWUgb2YgaXQgaXMgc2l0dWF0aW9uYWwuIEJ1dCBpdCBoYXMgbm90IGJlZW4gYSBncmVhdCB0d28geWVhcnMuPC9wPgo8cD7igJxXZSBhcmUgdHJ5aW5nIHRvIGRvIGV2ZXJ5dGhpbmcgaW4gb3VyIHBvd2VyLCB0aHJvdWdoIGZyZWUgYWdlbmN5LCB0aHJvdWdoIHBsYXllciBkZXZlbG9wbWVudCwgdGhyb3VnaCB0aGUgZHJhZnQsIHRvIGNvbXBldGUgZXZlcnkgd2VlayBhbmQgcHV0IHVwIGFzIG1hbnkgd2lucyBhcyBwb3NzaWJsZS4gVGhlIGV4Y3VzZXMgaGF2ZSB0byBnby4gSXTigJlzIHRpbWUu4oCdPC9wPgo8cD5UYXlsb3Igd2FzbuKAmXQgcGFydCBvZiBsYXN0IHllYXLigJlzIHdpbmxlc3Mgc2Vhc29uLCBidXQgaGUga25vd3MgdGhlIGhpc3RvcnkgY2Fu4oCZdCBiZSBpZ25vcmVkLjwvcD4KPHA+4oCcT2YgY291cnNlLCBkb27igJl0IGZvcmdldCBpdC4gTGV0IGl0IG1vdGl2YXRlIHlvdSBtb3ZpbmcgZm9yd2FyZCzigJ0gaGUgc2FpZC4g4oCcQnV0IGl04oCZcyBhIG5ldyB5ZWFyLiBFdmVyeW9uZeKAmXMgMC0wIHJpZ2h0IG5vdy4gV2UgY29udHJvbCB3aGF0IGhhcHBlbnMgaW4gdGhlIGZ1dHVyZS7igJ08L3A+CjxwPlRheWxvciB3aWxsIGJlIHZpdGFsIGluIHRoZSBvcmdhbml6YXRpb27igJlzIGF0dGVtcHQgdG8gcmV0dXJuIHRvIHJlc3BlY3RhYmlsaXR5LjwvcD4KPHA+TGFzdCBtb250aCwgaGUgYW5kIHRocmVlLXRpbWUgUHJvIEJvd2wgc2xvdCByZWNlaXZlciBKYXJ2aXMgTGFuZHJ5LCBhbm90aGVyIHRyYWRlIGFjcXVpc2l0aW9uLCBvcmdhbml6ZWQgd29ya291dHMgaW4gTWlhbWkgd2l0aCBzb21lIG9mIHRoZWlyIG5ldyB0ZWFtbWF0ZXMsIHRpZ2h0IGVuZCBEYXZpZCBOam9rdSwgcnVubmluZyBiYWNrIENhcmxvcyBIeWRlIGFuZCB3aWRlIHJlY2VpdmVyIFJpY2FyZG8gTG91aXMuIFRheWxvciBzYWlkIGhpcyB0cmlwIGxhc3RlZCBzaXggZGF5cyBhbmQgaGUgdGhyZXcgb24gZml2ZSBvciBzaXggb2YgdGhlbS4gVGF5bG9yIHBsYW5zIHRvIHNldCB1cCBtb3JlIHdvcmtvdXRzIGR1cmluZyB0aGUgdGVhbeKAmXMgc3VtbWVyIHZhY2F0aW9uIGJlZm9yZSB0cmFpbmluZyBjYW1wIGJlZ2lucyBpbiBsYXRlIEp1bHkuPC9wPgo8cD7igJxJdOKAmXMgZGVmaW5pdGVseSBrZXkgdG8gZ2V0IGV2ZXJ5b25lIG9uIHRoZSBzYW1lIHBhZ2UsIGJ1aWxkaW5nIGFzIG11Y2ggY2hlbWlzdHJ5IGFzIHBvc3NpYmxlLCBlc3BlY2lhbGx5IHdoZW4geW91IGhhdmUgZ3V5cyBjb21pbmcgZnJvbSBkaWZmZXJlbnQgdGVhbXMsIGRpZmZlcmVudCBiYWNrZ3JvdW5kcywganVzdCB0cnlpbmcgdG8gbGVhcm4gZWFjaCBvdGhlciBvbiBhIHBlcnNvbmFsIGxldmVsLOKAnSBUYXlsb3Igc2FpZC4g4oCcVGhhdCB3YXkgd2hlbiB3ZSBnbyBvdXQgdGhlcmUgYW5kIGNvbXBldGUsIGl04oCZcyBhIGxvdCBlYXNpZXIgZm9yIGd1eXMgdG8gZ28gb3V0IHRoZXJlIGFuZCBjb21wZXRlIGZvciBvbmUgYW5vdGhlci7igJ08L3A+CjxwPlRheWxvciBtZXQgc2V2ZXJhbCB0ZWFtbWF0ZXMgd2hpbGUgd29ya2luZyBvdXQgb24gaGlzIG93biBhdCBCcm93bnMgaGVhZHF1YXJ0ZXJzIGxhc3Qgd2Vlay4gQXMgZm9yIHRoZSBvbmVzIHdobyB3ZXJlbuKAmXQgYXJvdW5kIHVudGlsIE1vbmRheSwgaGUgbWFkZSBzdXJlIHRvIHRyYWNrIHRoZW0gZG93bi48L3A+CjxwPuKAnEnigJl2ZSBtYWRlIGl0IG15IHBvaW50IHRvIHNoYWtlIGFzIG1hbnkgaGFuZHMgYXMgcG9zc2libGUgYW5kIGludHJvZHVjZSBteXNlbGYgdG8gZ3V5cyB0aGF0IEkgZG9u4oCZdCBrbm93LOKAnSBUYXlsb3Igc2FpZC4g4oCcQmVjYXVzZSB5b3Ugd2FudCBldmVyeW9uZSB0byBmZWVsIGNvbWZvcnRhYmxlIHdvcmtpbmcgYXJvdW5kIFtlYWNoIG90aGVyXSwgYW5kIEkgdGhpbmsgdGhhdOKAmXMgd2hlcmUgY2hlbWlzdHJ5IHN0YXJ0cyBpcyBkZWZpbml0ZWx5IGluIHRoZSBsb2NrZXIgcm9vbS7igJ08L3A+CjxwPldpdGggVGF5bG9yIHNjaGVkdWxlZCB0byBtYWtlICQxNiBtaWxsaW9uIG5leHQgc2Vhc29uIG9uIHRoZSBmaW5hbCB5ZWFyIG9mIGhpcyBjb250cmFjdCwgZXZlcnl0aGluZyBpcyBzZXQgdXAgZm9yIGhpbSB0byBldmVudHVhbGx5IHBhc3MgdGhlIHRvcmNoIHRvIHRoZSBxdWFydGVyYmFjayB0aGUgQnJvd25zIGFyZSBleHBlY3RlZCB0byBkcmFmdCBOby4gMSBvdmVyYWxsIG9uIEFwcmlsIDI2LjwvcD4KPHA+SG93ZXZlciwgVGF5bG9yIHByb21pc2VkIHRoZSBob29wbGEgYW5kIG1lZGlhIGF0dGVudGlvbiB0aGF0IHdpbGwgYWNjb21wYW55IHRoZSByb29raWUgUUIgd29u4oCZdCBzdG9wIGhpbSBmcm9tIGFjY29tcGxpc2hpbmcgaGlzIG1pc3Npb24uPC9wPgo8cD7igJxJ4oCZdmUgW2hhbmRsZWRdIHRoYXQgdGltZSBpbiBhbmQgdGltZSBvdXQgaW4gbXkgY2FyZWVyLOKAnSBUYXlsb3Igc2FpZC4g4oCcSXTigJlzIGEgY29tcGV0aXRpb24tZHJpdmVuIGxlYWd1ZSwgYnV0IGF0IHRoZSBzYW1lIHRpbWUsIEnigJltIGhlcmUgdG8gbGVhZCB0aGlzIG9yZ2FuaXphdGlvbiBhbmQgdG8gZm9jdXMgb24gcGxheWluZyBmb290YmFsbCBhbmQgd2lubmluZyBnYW1lcy4gU28gYW5vdGhlciBwZXJzb24gY29taW5nIGluIGlzIGRlZmluaXRlbHkgbm90IGdvaW5nIHRvIHRha2UgbXkgZm9jdXMgb2ZmIG9mIHRoYXQu4oCdPC9wPgo8cD5IaXMgZGV0ZXJtaW5hdGlvbiBoYXMgYWxyZWFkeSBiZWVuIG5vdGljZWQuPC9wPgo8cD7igJxZb3Ugc2hvdWxk4oCZdmUgc2VlbiBoaW0gb3V0IHRoZXJlIHRvZGF5IHJ1bm5pbmcgZ2Fzc2VycyzigJ0gTGFuZHJ5IHNhaWQuIOKAnEhl4oCZcyB1cCB0aGVyZSBpbiB0aGUgZnJvbnQgd2l0aCB0aGUgcmVjZWl2ZXJzLuKAnTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5QYXNzIHJ1c2hlciB3ZWxjb21lPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5EZWZlbnNpdmUgZW5kIE15bGVzIEdhcnJldHQsIHRoZSBOby4gMSBvdmVyYWxsIHBpY2sgbGFzdCB5ZWFyLCBoYXMgZW50ZXJ0YWluZWQgdGhlIHRob3VnaHQgb2YgdGhlIEJyb3ducyBkcmFmdGluZyBOQyBTdGF0ZSBlZGdlIHJ1c2hlciBCcmFkbGV5IENodWJiIGZvdXJ0aCBvdmVyYWxsLjwvcD4KPHA+4oCcSGUgY2FuIGRlZmluaXRlbHkgZ2V0IGFmdGVyIHRoZSBwYXNzZXIsIGJ1dCB3ZSBoYXZlIGEgZ29vZCB0YW5kZW0gaGVyZSB3aXRoIG1lIGFuZCBFbW1hbnVlbCBbT2diYWhdLCBhbmQgYmVmb3JlIGhlIGdvdCBodXJ0LCBbc3VmZmVyaW5nIGEgYnJva2VuIHJpZ2h0IGZvb3QgTm92LiAxOV0sIHdlIGhhZCBzb21ldGhpbmcgZ29pbmcgdGhhdCB3YXMgcHJldHR5IHNwZWNpYWws4oCdIEdhcnJldHQgc2FpZC4g4oCcU28gSeKAmWQgaG9wZSB0byBrZWVwIHRoYXQgZ29pbmcuIElmIHRoZXkgZ290IENodWJiLCB0aGVuIEkgaG9wZSB0byBnZXQgYWxsIHRocmVlIG9mIHVzIG9uIHRoZSBmaWVsZCBhbmQgd3JlYWsgaGF2b2Mu4oCdPC9wPgo8cD5HYXJyZXR0IHNhaWQgaGUgaGFzIHNlZW4gaGlnaGxpZ2h0IHZpZGVvcyBvZiBDaHViYiwgYW5kIGhl4oCZcyBhd2FyZSBFU1BOIGFuYWx5c3RzIExvdWlzIFJpZGRpY2sgYW5kIFJ5YW4gQ2xhcmsgaGF2ZSBzYWlkIHRoZXkgdGhpbmsgdGhlIHNvb24tdG8tYmUgcm9va2llIGlzIGJldHRlciB0aGFuIGhpbS48L3A+CjxwPuKAnEl04oCZcyBub3QgYW4gaW5zdWx0LOKAnSBHYXJyZXR0IHNhaWQuIOKAnEhl4oCZcyBhIGdvb2QgcGxheWVyLiBJIGZlZWwgbGlrZSB0aGV5IHNheSB0aGF0IGV2ZXJ5IHllYXIgdGhhdCB0aGVyZeKAmXMgYSBiZXR0ZXIgcGxheWVyIGNvbWluZyB1cCwgYW5kIHlvdSBqdXN0IGhhdmUgdG8gcHJvdmUgaXQgb24gdGhlIGZpZWxkLiBIZeKAmWxsIGhhdmUgaGlzIGNoYW5jZSB0byBzaG93IHRoYXQsIGFuZCBJIHdpc2ggdGhlIGJlc3QgZm9yIGhpbS4gSSBob3BlIGhlIGdvZXMgb3V0IHRoZXJlIGFuZCBoZSBtYWtlcyBwbGF5cywgYnV0IEnigJltIGdvaW5nIHRvIGdvIG91dCB0aGVyZSBhbmQgc2hpbmUgbXlzZWxmLuKAnTwvcD4KPHA+TGluZWJhY2tlciBDaHJpc3RpYW4gS2lya3NleSBsaWtlcyB0aGUgaWRlYSBvZiBkcmFmdGluZyBhIHBhc3MgcnVzaGVyIHRvIGNvbXBsZW1lbnQgR2FycmV0dCBhbmQgT2diYWguPC9wPgo8cD7igJxJIHRoaW5rIFt0aGUgZGVmZW5zZV0gd291bGQgYmUgbmFzdHks4oCdIEtpcmtzZXkgc2FpZC48L3A+CjxwPldoZXRoZXIgQ2h1YmIgam9pbnMgdGhlIEJyb3ducyBvciBub3QsIEdhcnJldHQgaXMgYWltaW5nIHRvIGRvbWluYXRlIGFmdGVyIGJlaW5nIHVuc2F0aXNmaWVkIHdpdGggaGlzIHJvb2tpZSBzZWFzb24uIEhlIGhhZCBzZXZlbiBzYWNrcyBpbiAxMSBnYW1lcywgbWlzc2luZyBmb3VyIHdpdGggYSBoaWdoLWFua2xlIHNwcmFpbiBhbmQgYW5vdGhlciB3aXRoIGEgY29uY3Vzc2lvbi48L3A+CjxwPuKAnE9uZSwgSSBkaWQgbm90IGRvIGVub3VnaCBmb3IgdXMgdG8gZ2V0IGEgd2luLiBUd28sIEkgYWx3YXlzIHdhbnQgbW9yZSBmb3IgbXlzZWxmLOKAnSBHYXJyZXR0IHNhaWQuIOKAnEl0IGRvZXMgbm90IG1hdHRlciBpZiBJIGhhdmUgMTAsIDEyIHNhY2tzLCBJIHdhbnQgYmV0dGVyIGFuZCBJIHdhbnQgbW9yZS48L3A+CjxwPuKAnE15IGdvYWwgaXMgdG8gYmUgdGhlIGJlc3QgcGxheWVyIG9uIHRoZSBmaWVsZCwgZXZlcnkgZG93biBhbmQgZXZlcnkgZ2FtZS4gSWYgSSBhY2hpZXZlIHRoYXQsIHRoZW4gSSB3aWxsIGFjaGlldmUgYW55IGdvYWwgSSBzZXQgZm9ydGgu4oCdPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk5ldyBkZWFsPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5MYW5kcnkgY2FsbGVkIHRoZSBmaXZlLXllYXIsICQ3NS41IG1pbGxpb24gY29udHJhY3QgaGUgc2lnbmVkIEZyaWRheSDigJxhIGJsZXNzaW5n4oCdIGFuZCBzYWlkIGhl4oCZcyByZWFkeSBmb3IgdGhlIHByZXNzdXJlIHRoYXQgY29tZXMgd2l0aCBiZWluZyBvbmUgb2YgdGhlIE5GTOKAmXMgaGlnaGVzdC1wYWlkIHJlY2VpdmVycy48L3A+CjxwPuKAnEkgd2FzIGJ1aWx0IG9uIHRoYXQs4oCdIGhlIHNhaWQuIOKAnEkgd2FzIGJ1aWx0IGluIHRoYXQga2luZCBvZiBlbnZpcm9ubWVudC4gSSBsaXZlIGZvciBpdC7igJ08L3A+CjxwPlRheWxvciBzYWlkIGdldHRpbmcgdGhlIGRlYWwgZG9uZSBtdXN0IGJlIGEgcmVsaWVmLjwvcD4KPHA+4oCcSGlzIGZhbWlseSBpcyBwcmV0dHkgbXVjaCB0YWtlbiBjYXJlIG9mLCBzbyBpdOKAmXMgYSBidXJkZW4gdGhhdOKAmXMgb2ZmIGhpcyBiYWNrLOKAnSBUYXlsb3Igc2FpZC4g4oCcSGUgY2FuIHN0cmljdGx5IGZvY3VzIG9uIGZvb3RiYWxsLCBub3QgdGhhdCBoZSB3YXNu4oCZdCBiZWZvcmUsIGJ1dCBpdOKAmXMgZGlmZmVyZW50IG9uY2UgdGhlIGxvbmctdGVybSBjb250cmFjdCBpcyBzaWduZWQsIGFuZCBoZSBkZXNlcnZlZCBldmVyeSBiaXQgb2YgaXQu4oCdPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk9uIHRyYWNrPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5KYWNrc29uIGhhZCBhIHBvc2l0aXZlIHByb2dyZXNzIHJlcG9ydCBvbiBKb3NoIEdvcmRvbiwgdGhlIGZvcm1lciBBbGwtUHJvIHdpZGUgcmVjZWl2ZXIgd2hvIHJldHVybmVkIGluIERlY2VtYmVyIGZyb20gYSBuZWFyIHRocmVlLXllYXIgc3VzcGVuc2lvbiBhbmQgc2lnbmVkIGEgb25lLXllYXIsICQ3OTAsMDAwIHRlbmRlciBNb25kYXkgYXMgYW4gZXhjbHVzaXZlIHJpZ2h0cyBmcmVlIGFnZW50LjwvcD4KPHA+4oCcSGXigJlzIGNvbnRpbnVpbmcgdG8gdGFrZSB0aGUgcmlnaHQgc3RlcHMs4oCdIEphY2tzb24gc2FpZC4g4oCcSSB0aGluayB0aGF04oCZcyBvbmUgb2YgdGhlIGJpZ2dlc3Qgc3RvcmllcyB0byBtZS4gSGVyZSBpdCBpcywgdGhlIGZpcnN0IGRheSBvZiB0aGUgb2Zmc2Vhc29uIHByb2dyYW0sIGFuZCB3ZSBoYXZlIEpvc2ggR29yZG9uIGluIHRoZSBidWlsZGluZyB3b3JraW5nIG91dCB3aXRoIGhpcyB0ZWFtbWF0ZXMuIFRoYXTigJlzIGEgY3JlZGl0IHRvIGhpbS4gSXTigJlzIGEgY3JlZGl0IHRvIGFsbCBpbnZvbHZlZCBmb3IgdXMgdG8gaGF2ZSBoaW0gaGVyZSwgZm9yIGhpbSB0byBoYXZlIHRoZSBjaGFuY2UgZm9yIGhpbSB0byBzaWduIGhpcyB0ZW5kZXIgYW5kIGJlY29tZSB0aGUgcGxheWVyIHdlIGFsbCBrbm93IGhlIGNhbiBiZS4gSSB0aGluayB0aGUgZnV0dXJlIGlzIGJyaWdodCBmb3IgSm9zaC7igJ08L3A+CjxwPlRheWxvciBzYWlkIEdvcmRvbuKAmXMgYXR0aXR1ZGUgaGFzIGJlZW4gZ3JlYXQuPC9wPgo8cD7igJxJ4oCZdmUga25vd24gaGltIGZvciBhIGNvdXBsZSBvZiB5ZWFycyBub3csIGFuZCBJ4oCZdmUgYWx3YXlzIGFkbWlyZWQgaGlzIGdhbWUs4oCdIFRheWxvciBzYWlkLiDigJxTbyBkZWZpbml0ZWx5IGV4Y2l0ZWQgdG8gdGhyb3cgdGhlIGJhbGwgdG8gaGltLuKAnTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5FeHRyYSBwb2ludHM8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPuKAoiBBbHRob3VnaCBMYW5kcnkgaGFkIGxvYmJpZWQgbGFzdCBtb250aCBvbiBUd2l0dGVyIGZvciB0aGUgQnJvd25zIHRvIHRyYWRlIGZvciBOZXcgWW9yayBHaWFudHMgcmVjZWl2ZXIgT2RlbGwgQmVja2hhbSBKci4sIGhpcyBmcmllbmQgYW5kIGZvcm1lciB0ZWFtbWF0ZSBhdCBMb3Vpc2lhbmEgU3RhdGUsIGhlIGhhcyBnaXZlbiB1cCBvbiBpdCBoYXBwZW5pbmcuIOKAnEkgdGhpbmsgdGhhdCBwZXJpb2QgaXMgb3ZlciwgYW5kIGhl4oCZcyBnb2luZyB0byBiZSBhIEdpYW50IGZvciBhbm90aGVyIHllYXIs4oCdIExhbmRyeSBzYWlkLjwvcD4KPHA+4oCiIEJpdG9uaW8gc2FpZCBTaG9uIENvbGVtYW4gaXMgZWFnZXIgdG8gc3dpdGNoIGZyb20gcmlnaHQgdGFja2xlIHRvIGxlZnQgdGFja2xlLCB3aGVyZSBoZSBob3BlcyB0byBiZWNvbWUgdGhlIHN1Y2Nlc3NvciB0byByZXRpcmVkIDEwLXRpbWUgUHJvIEJvd2xlciBKb2UgVGhvbWFzLiDigJxUYWxraW5nIHRvIGhpbSwgaGUgYWN0dWFsbHkgbGlrZXMgbGVmdCB0YWNrbGUgYmV0dGVyLiBIZSBwbGF5ZWQgaXQgYXQgQXVidXJuLCBhbmQgdGhhdOKAmXMgd2hlcmUgaGUgZmVlbHMgbW9yZSBjb21mb3J0YWJsZSzigJ0gQml0b25pbyBzYWlkLiDigJwmIzgyMzA7IExhc3Qgc2Vhc29uLCBoZSB3YXMgc3RyaWN0bHkgcmlnaHQgdGFja2xlLCBzbyBpdOKAmWxsIGJlIGludGVyZXN0aW5nIHRvIHNlZSBob3cgd2Ugd29yayB0b2dldGhlci4gQnV0IGhl4oCZcyBhbGwgaW4gZm9yIHRoZSBtb3ZlLiBIZSBzYXlzIHRoYXQgaGlzIG1vcmUgbmF0dXJhbCBwb3NpdGlvbiwgYW5kIEpvZeKAmXMgYmVlbiBoZWxwaW5nIGhpbSBvdXQgd2hlbiBoZeKAmXMgYmVlbiBhcm91bmQu4oCdPC9wPgo8cD7igKIgSmFja3NvbiBzYWlkIG9ubHkgb25lIHBsYXllciBoYXNu4oCZdCBiZWVuIHBhcnRpY2lwYXRpbmcgaW4gdGhlIHZvbHVudGFyeSB3b3Jrb3V0czogY29ybmVyYmFjayBDb3JleSBXaGl0ZS48L3A+CjxwPk5hdGUgVWxyaWNoIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpudWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIEJyb3ducyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3duczwvYT4uPC9hPiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJKIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJKPC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2sgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0cy4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzPC9hPi48L2E+PC9wPgo=
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvYnJvd25zL2Jyb3ducy1jb2FjaC1odWUtamFja3Nvbi1zYXlzLWdtLWpvaG4tZG9yc2V5LWhhc250LXNldHRsZWQtb24td2hpY2gtcXVhcnRlcmJhY2staGVsbC1kcmFmdCI+QnJvd25zIGNvYWNoIEh1ZSBKYWNrc29uIHNheXMgR00gSm9obiBEb3JzZXkgaGFzbuKAmXQgc2V0dGxlZCBvbiB3aGljaCBxdWFydGVyYmFjayBoZeKAmWxsIGRyYWZ0PC9hPjwvcD48L2Rpdj48L2Rpdj4=