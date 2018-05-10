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Browns plan to sign undrafted free-agent quarterback Brogan Roback
Published: May 10, 2018 - 12:16 PM | Updated: May 10, 2018 - 1:08 PM
By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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