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Browns QB Baker Mayfield disappointed in himself after chance to play with first string: ‘I didn’t take advantage’
Published: August 24, 2018 - 10:26 AM

By Steve Doerschuk

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