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Browns quarterback Tyrod Taylor on handling presence of No. 1 overall pick Baker Mayfield: ‘My mindset doesn’t change’
Published: May 21, 2018 - 12:02 PM
By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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