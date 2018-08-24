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Browns quarterback Tyrod Taylor tweets, ‘Thanks for the prayers Cleveland I’m doing well,’ after suffering injury
Published: August 24, 2018 - 11:44 AM | Updated: August 24, 2018 - 11:54 AM

By Nate Ulrich

Beacon Journal/Ohio.com

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