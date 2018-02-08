Browns reportedly request visit with Baker Mayfield

Published: February 8, 2018 - 10:30 PM | Updated: February 8, 2018 - 11:07 PM
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By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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