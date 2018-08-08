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Browns rookie Antonio Callaway had gun part, ammunition in car when cited for marijuana possession, police say in dash cam video
Published: August 8, 2018 - 3:12 PM | Updated: August 8, 2018 - 3:39 PM
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By Nate Ulrich

Beacon Journal/Ohio.com

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