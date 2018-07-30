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Browns rookie Baker Mayfield says Hue Jackson’s praise won’t cause him to become satisfied: ‘I’m not done working’
Published: July 30, 2018 - 2:57 PM | Updated: July 30, 2018 - 3:02 PM

By Nate Ulrich

Beacon Journal/Ohio.com

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