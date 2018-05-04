Browns rookie cornerback Denzel Ward bracing for baptism by fire, but sits out team drills in first practice

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Published: May 4, 2018 - 6:36 PM | Updated: May 4, 2018 - 7:01 PM
By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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