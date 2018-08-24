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Browns rookie linebacker Genard Avery will miss time with hip injury, coach Hue Jackson says
Published: August 24, 2018 - 5:43 PM

By Nate Ulrich

Beacon Journal/Ohio.com

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