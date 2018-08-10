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Browns rookie quarterback Baker Mayfield demonstrates command during NFL preseason debut: ‘I’m happy with how it went’
Published: August 10, 2018 - 4:13 AM | Updated: August 10, 2018 - 4:18 AM

By Nate Ulrich

Beacon Journal/Ohio.com

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