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Browns safety Damarious Randall admits he underestimated Cleveland fans who turned him into record-breaker on Twitter
Published: May 30, 2018 - 4:11 PM | Updated: May 30, 2018 - 5:06 PM

By Nate Ulrich

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