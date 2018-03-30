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Browns sign former Packers wide receiver Jeff Janis
Published: March 30, 2018 - 1:09 PM | Updated: March 30, 2018 - 1:57 PM
By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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