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Browns starting defensive tackle Trevon Coley sidelined with high-ankle sprain
Published: August 3, 2018 - 9:18 PM

By Nate Ulrich

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