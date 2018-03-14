Browns strike deals with running back Carlos Hyde, tight end Darren Fells, cornerbacks T.J. Carrie, Terrance Mitchell

Published: March 14, 2018 - 8:49 PM | Updated: March 14, 2018 - 8:58 PM
-
1/3
-
2/3
-
3/3
By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5OZXcgQnJvd25zIEdlbmVyYWwgTWFuYWdlciBKb2huIERvcnNleSBrZXB0IHRoZSBwZWRhbCB0byB0aGUgbWV0YWwgb24gaGlzIHJvc3RlciBvdmVyaGF1bCBhcyBmcmVlIGFnZW5jeSBvZmZpY2lhbGx5IG9wZW5lZCBXZWRuZXNkYXkuIDwvcD4KPHA+VGhlIEJyb3ducyBhZ3JlZWQgdG8gY29udHJhY3RzIHdpdGggcnVubmluZyBiYWNrIENhcmxvcyBIeWRlLCB0aWdodCBlbmQgRGFycmVuIEZlbGxzIGFuZCBjb3JuZXJiYWNrcyBULkouIENhcnJpZSBhbmQgVGVycmFuY2UgTWl0Y2hlbGwsIHNvdXJjZXMgbm90IGF1dGhvcml6ZWQgdG8gc3BlYWsgcHVibGljbHkgYWJvdXQgdGhlIG1vdmVzIHNhaWQuPC9wPgo8cD5UaGUgdHJhbnNhY3Rpb25zIHdvbiYjODIxNzt0IGJlIGFubm91bmNlZCBieSB0aGUgQnJvd25zIHVudGlsIHRoZSBwbGF5ZXJzIHNpZ24gdGhlaXIgY29udHJhY3RzLjwvcD4KPHA+SHlkZSBpcyBhIHJlcGxhY2VtZW50IGZvciBJc2FpYWggQ3Jvd2VsbCwgd2hvIHN0YXJ0ZWQgZXZlcnkgZ2FtZSBmb3IgdGhlIEJyb3ducyB0aGUgcGFzdCB0d28gc2Vhc29ucyBhbmQgd2lsbCBqb2luIHRoZSBKZXRzIG9uIGEgdGhyZWUteWVhciBkZWFsIHJlcG9ydGVkbHkgd29ydGggJDEyIG1pbGxpb24sIGluY2x1ZGluZyAkNiBtaWxsaW9uIGd1YXJhbnRlZWQuIEZlbGxzIGlzIHdpZGVseSBjb25zaWRlcmVkIG9uZSBvZiB0aGUgYmVzdCBibG9ja2luZyB0aWdodCBlbmRzIGluIHRoZSBORkwuPC9wPgo8cD5DYXJyaWUgYW5kIE1pdGNoZWxsIGFyZSBleHBlY3RlZCB0byB1cGdyYWRlIGEgc2Vjb25kYXJ5IHdob3NlIHN0YXJ0aW5nIGNvcm5lcnMgbGFzdCBzZWFzb24gd2VyZSBKYXNvbiBNY0NvdXJ0eSBhbmQgSmFtYXIgVGF5bG9yIHdoZW4gdGhlIEJyb3ducyBhbGxvd2VkIGEgTkZMLWhpZ2ggcGFzc2VyIHJhdGluZyAoMTAyLjMpIGFuZCBjb21wbGV0aW9uIHBlcmNlbnRhZ2UgKDY4LjYpIGFuZCB0aWVkIGZvciAyNnRoIGluIGZld2VzdCB0b3VjaGRvd24gcGFzc2VzIHN1cnJlbmRlcmVkICgyOCkuPC9wPgo8cD5Eb3JzZXkgYWxzbyBjb250aW51ZWQgdG8gYWNoaWV2ZSBoaXMgZ29hbCB0byB0cmFuc2Zvcm0gdGhlIEJyb3ducyBpbnRvIGFuIG9sZGVyLCBtb3JlIGV4cGVyaWVuY2VkIHRlYW0gdGhhbiB0aGV5IHdlcmUgbGFzdCBzZWFzb24gd2hlbiB0aGV5IHdlbnQgMC0xNiB3aXRoIHRoZSBsZWFndWUmIzgyMTc7cyB5b3VuZ2VzdCByb3N0ZXIuIFRoZSBCcm93bnMgdHJhZGVkIGZvciBxdWFydGVyYmFjayBUeXJvZCBUYXlsb3IsIHNsb3QgcmVjZWl2ZXIgSmFydmlzIExhbmRyeSwgZnJlZSBzYWZldHkgRGFtYXJpb3VzIFJhbmRhbGwgb24gRnJpZGF5IGFuZCByZWFjaGVkIGFncmVlbWVudHMgVHVlc2RheSBvbiBjb250cmFjdHMgd2l0aCBvZmZlbnNpdmUgdGFja2xlcyBDaHJpcyBIdWJiYXJkIGFuZCBEb25hbGQgU3RlcGhlbnNvbiBhbmQgZGVmZW5zaXZlIGVuZCBDaHJpcyBTbWl0aC4gPC9wPgo8cD5IZXJlJiM4MjE3O3MgZ2xhbmNlIGF0IGVhY2ggb2YgV2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgYWRkaXRpb25zLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5IeWRlPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5IaXMgZGVhbCBpcyByZXBvcnRlZGx5IGZvciB0aHJlZSB5ZWFycyBhbmQgd29ydGggbW9yZSB0aGFuICQxNSBtaWxsaW9uLCBpbmNsdWRpbmcgJDYgbWlsbGlvbiBpbiB0aGUgZmlyc3Qgc2Vhc29uLiA8L3A+CjxwPlBlbm4gU3RhdGUgcnVubmluZyBiYWNrIFNhcXVvbiBCYXJrbGV5LCB3aWRlbHkgY29uc2lkZXJlZCB0aGUgYmVzdCBwbGF5ZXIgaW4gdGhlIGRyYWZ0LCBpcyBpbiB0aGUgZGlzY3Vzc2lvbiBmb3IgdGhlIEJyb3ducyB3aXRoIHRoZSBmaXJzdCBhbmQgZm91cnRoIG92ZXJhbGwgcGlja3MgaW4gQXByaWwmIzgyMTc7cyBkcmFmdCBhbmQgY2Fubm90IGJlIHJ1bGVkIG91dCBhcyBhIHBvc3NpYmlsaXR5IGRlc3BpdGUgdGhlIGFkZGl0aW9uIG9mIEh5ZGUuIEhvd2V2ZXIsIERvcnNleSBwaWNraW5nIGEgcXVhcnRlcmJhY2sgYXQgTm8uIDEgb3ZlcmFsbCBpcyBzdGlsbCB0aGUgbGlrZWxpZXN0IHNjZW5hcmlvLjwvcD4KPHA+SHlkZSwgMjcsIHNwZW50IHRoZSBwYXN0IGZvdXIgc2Vhc29ucyB3aXRoIHRoZSBTYW4gRnJhbmNpc2NvIDQ5ZXJzLCB3aG8gZHJhZnRlZCBoaW0gdGhlIHNlY29uZCByb3VuZCAoTm8uIDU3IG92ZXJhbGwpIG91dCBvZiBPaGlvIFN0YXRlIGluIDIwMTQuIEhlJiM4MjE3O3MgcmFja2VkIHVwIDY1NSBjYXJlZXIgY2FycmllcyBmb3IgMiw3MjkgeWFyZHMgKDQuMiBhdmVyYWdlKSBhbmQgMjEgdG91Y2hkb3ducywgcGx1cyAxMDkgY2F0Y2hlcyBmb3IgNjM0IHlhcmRzIGFuZCB0aHJlZSB0b3VjaGRvd25zLjwvcD4KPHA+TGFzdCBzZWFzb24sIEh5ZGUgcGxheWVkIGFsbCAxNiBnYW1lcyBmb3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgaW4gaGlzIGNhcmVlciwgc3RhcnRpbmcgZWFjaCBvZiB0aGVtLCBhbmQgY29tcGlsZWQgMjQwIGNhcnJpZXMgZm9yIDkzOCB5YXJkcyAoMy45IGF2ZXJhZ2UpIGFuZCBlaWdodCB0b3VjaGRvd25zIHRvIGdvIGFsb25nIHdpdGggNTkgY2F0Y2hlcyBmb3IgMzUwIHlhcmRzIG9uIDg3IHRhcmdldHMuIEh5ZGUsIDYtZm9vdCBhbmQgMjM1IHBvdW5kcywgZHJvcHBlZCBuaW5lIHBhc3NlcywgYWNjb3JkaW5nIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9Qcm9Gb290YmFsbEZvY3VzLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPlByb0Zvb3RiYWxsRm9jdXMuY29tPC9hPi48L3A+CjxwPkh5ZGUsIGEgQ2luY2lubmF0aSBuYXRpdmUsIHdpbGwgam9pbiBEdWtlIEpvaG5zb24gaW4gdGhlIEJyb3ducyYjODIxNzsgYmFja2ZpZWxkLjwvcD4KPHA+Q3Jvd2VsbCwgMjUsIG5ldmVyIG1pc3NlZCBhIGdhbWUgaW4gZm91ciBzZWFzb25zIHdpdGggdGhlIEJyb3ducyBhZnRlciB0aGV5IHNpZ25lZCBoaW0gYXMgYW4gdW5kcmFmdGVkIGZyZWUgYWdlbnQgb3V0IG9mIEFsYWJhbWEgU3RhdGUgaW4gMjAxNC4gSGUgY29tcGlsZWQgNzM3IGNhcnJpZXMgZm9yIDMsMTE4IHlhcmRzICg0LjIgYXZlcmFnZSkgYW5kIDIxIHRvdWNoZG93bnMsIHBsdXMgOTYgY2F0Y2hlcyBmb3IgNzcwIHlhcmRzIGFuZCBhIHRvdWNoZG93bi4gTGFzdCBzZWFzb24sIENyb3dlbGwgaGFkIDIwNiBjYXJyaWVzIGZvciA4NTMgeWFyZHMgKDQuMSBhdmVyYWdlKSBhbmQgdHdvIHRvdWNoZG93bnMgdG8gZ28gYWxvbmcgd2l0aCAyOCBjYXRjaGVzIGZvciAxODIgeWFyZHMgb24gNDIgdGFyZ2V0cy48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RmVsbHM8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkhlIHJlYWNoZWQgYW4gYWdyZWVtZW50IG9uIGEgdGhyZWUteWVhciwgJDEyIG1pbGxpb24gY29udHJhY3QuPC9wPgo8cD5UaGUgQnJvd25zIGhhdmUgRGF2aWQgTmpva3UgYW5kIFNldGggRGVWYWx2ZSBhdCB0aWdodCBlbmQsIGJ1dCB0aGV5JiM4MjE3O3JlIGtub3duIGZvciB0aGVpciByZWNlaXZpbmcgc2tpbGxzLiBUaGUgb2ZmZW5zZSBuZWVkZWQgYmV0dGVyIGJsb2NraW5nIGF0IHRoZSBwb3NpdGlvbiwgYW5kIHRoYXQmIzgyMTc7cyB0aGUgc3BlY2lhbHR5IG9mIEZlbGxzLCA2LTcgYW5kIDI3MCBwb3VuZHMuPC9wPgo8cD5GZWxscywgMzEsIHNwZW50IGxhc3Qgc2Vhc29uIHdpdGggdGhlIERldHJvaXQgTGlvbnMgYWZ0ZXIgcGxheWluZyBmb3IgdGhlIEFyaXpvbmEgQ2FyZGluYWxzIHRoZSBwcmV2aW91cyB0aHJlZSB5ZWFycy4gSGUgaGFzIHN0YXJ0ZWQgMzcgb2YgdGhlIDU0IGdhbWVzIGluIHdoaWNoIGhlJiM4MjE3O3MgYXBwZWFyZWQuPC9wPgo8cD5MYXN0IHNlYXNvbiwgaGUgc3RhcnRlZCAxMyBvZiAxNiBhbmQgY29tcGlsZWQgMTcgY2F0Y2hlcyBmb3IgMTc3IHlhcmRzIGFuZCB0aHJlZSB0b3VjaGRvd25zLiBIZSBoYXMgNTcgY2FyZWVyIHJlY2VwdGlvbnMgZm9yIDcxMyB5YXJkcyBhbmQgc2V2ZW4gdG91Y2hkb3ducy48L3A+CjxwPkZlbGxzIGVudGVyZWQgdGhlIE5GTCBhcyBhbiB1bmRyYWZ0ZWQgZnJlZSBhZ2VudCB3aXRoIHRoZSBTZWF0dGxlIFNlYWhhd2tzIGZpdmUgeWVhcnMgYWdvIGFmdGVyIGhlIHBsYXllZCBwcm9mZXNzaW9uYWwgYmFza2V0YmFsbCBpbiBCZWxnaXVtLCBGaW5sYW5kLCBGcmFuY2UsIE1leGljbyBhbmQgQXJnZW50aW5hLiBIZSBwbGF5ZWQgY29sbGVnZSBob29wcyBhdCBVQy1JcnZpbmUsIGFwcGVhcmluZyBpbiAxMjMgZ2FtZXMgYW5kIGF2ZXJhZ2luZyAxMC4yIHBvaW50cyBhbmQgNi4zIHJlYm91bmRzIHBlciBnYW1lLjwvcD4KPHA+SGUgZGlkbiYjODIxNzt0IHBsYXkgZm9vdGJhbGwgaW4gY29sbGVnZSwgYnV0IGhpcyBicm90aGVyLCBEYW5pZWwsIGlzIGEgZm9ybWVyIE5GTCB0aWdodCBlbmQgd2hvIHBsYXllZCBmb3IgdGhlIE5ldyBZb3JrIEdpYW50cywgUmFtcywgRGVudmVyIEJyb25jb3MgYW5kIE5ldyBFbmdsYW5kIFBhdHJpb3RzIGZyb20gMjAwOC0xNS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+Q2FycmllPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5IZSByZWNlaXZlZCBhIGRlYWwgcmVwb3J0ZWRseSBmb3IgZm91ciB5ZWFycyBhbmQgd29ydGggJDMxIG1pbGxpb24sIGluY2x1ZGluZyAkMTAgbWlsbGlvbiBmdWxseSBndWFyYW50ZWVkIGF0IHNpZ25pbmcuPC9wPgo8cD5DYXJyaWUsIDI3LCBzcGVudCB0aGUgcGFzdCBmb3VyIHNlYXNvbnMgd2l0aCB0aGUgT2FrbGFuZCBSYWlkZXJzLCB3aG8gZHJhZnRlZCBoaW0gaW4gdGhlIHNldmVudGggcm91bmQgKE5vLiAyMTkgb3ZlcmFsbCkgb3V0IG9mIE9oaW8gVW5pdmVyc2l0eS48L3A+CjxwPkNhcnJpZSwgNi1mb290IGFuZCAyMDUgcG91bmRzLCBoYXMgc3RhcnRlZCAzNiBvZiB0aGUgNjAgZ2FtZXMgaW4gd2hpY2ggaGUgYXBwZWFyZWQsIGNvbXBpbGluZyAyMDUgdGFja2xlcywgMzAgcGFzc2VzIGRlZmVuc2VkLCBpbmNsdWRpbmcgdGhyZWUgaW50ZXJjZXB0aW9ucywgYW5kIHRocmVlIGZvcmNlZCBmdW1ibGVzLjwvcD4KPHA+TGFzdCBzZWFzb24sIGhlIHN0YXJ0ZWQgYWxsIDE2IGdhbWVzIGZvciB0aGUgZmlyc3QgdGltZSBpbiBoaXMgY2FyZWVyLiBIZSBmaW5pc2hlZCB3aXRoIDg0IHRhY2tsZXMgYW5kIG5pbmUgcGFzc2VzIGRlZmVuc2VkLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5NaXRjaGVsbDwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+SGUmIzgyMTc7bGwgc2lnbiBhIHRocmVlLXllYXIsICQxMiBtaWxsaW9uIGNvbnRyYWN0IGFuZCByZXVuaXRlIHdpdGggRG9yc2V5LjwvcD4KPHA+V2hlbiBEb3JzZXkgd2FzIHRoZSBHTSBvZiB0aGUgS2Fuc2FzIENpdHkgQ2hpZWZzLCB0aGV5IHNpZ25lZCBNaXRjaGVsbCB0byB0aGVpciBwcmFjdGljZSBzcXVhZCBvbiBTZXB0LiA2LCAyMDE2LjwvcD4KPHA+TWl0Y2hlbGwsIDI1LCBzcGVudCB0aGUgcGFzdCB0d28gc2Vhc29ucyB3aXRoIHRoZSBDaGllZnMgYW5kIHN0YXJ0ZWQgbmluZSBvZiBoaXMgMTUgZ2FtZXMgbGFzdCBzZWFzb24sIGNvbXBpbGluZyA1MyB0YWNrbGVzIGFuZCAxOCBwYXNzZXMgZGVmZW5zZWQsIGluY2x1ZGluZyBmb3VyIGludGVyY2VwdGlvbnMuPC9wPgo8cD5UaGUgRGFsbGFzIENvd2JveXMgZHJhZnRlZCBNaXRjaGVsbCBpbiB0aGUgc2V2ZW50aCByb3VuZCAoTm8uIDI1NCBvdmVyYWxsKSBvdXQgb2YgT3JlZ29uIGluIDIwMTQuIEhlIGFwcGVhcmVkIGluIGVpZ2h0IGNvbWJpbmVkIGdhbWVzIHdpdGggdGhlIENoaWNhZ28gQmVhcnMgYW5kIENvd2JveXMgYmVmb3JlIGpvaW5pbmcgdGhlIENoaWVmcy48L3A+CjxwPk1pdGNoZWxsLCA1LTExIGFuZCAxOTAgcG91bmRzLCBoYXMgc3RhcnRlZCAxMSBvZiB0aGUgMzAgZ2FtZXMgaW4gd2hpY2ggaGUgaGFzIGFwcGVhcmVkIGFuZCBjb21waWxlZCA4NSB0YWNrbGVzLCB3aXRoIG9uZSBzYWNrLCBwbHVzIDI3IHBhc3NlcyBkZWZlbnNlZCwgaW5jbHVkaW5nIGZpdmUgaW50ZXJjZXB0aW9ucywgYW5kIGEgZm9yY2VkIGZ1bWJsZS4gQWxsIG9mIGhpcyBzdGFydHMgd2VyZSB3aXRoIHRoZSBDaGllZnMuPC9wPgo8cD5OYXRlIFVscmljaCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBCcm93bnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3ducy4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3ducyIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnM8L2E+LjwvYT4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTmF0ZVVscmljaEFCSiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTmF0ZVVscmljaEFCSjwvYT4gYW5kIG9uIEZhY2Vib29rIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Fiai5zcG9ydHMuIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0cyIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0czwvYT4uPC9hPjwvcD4K
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)