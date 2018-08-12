Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Browns Training Camp Happenings (Day 12): Jamie Collins shrieks, crowd roars for David Njoku
Published: August 12, 2018 - 8:17 PM | Updated: August 12, 2018 - 8:26 PM
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Sea Dogs 6, RubberDucks 3: Ducks end home stand on sour note as rally falls short August 12th, 2018 8:21 PM
Local history: Hard-working immigrant found a better life while feeding Akron August 12th, 2018 8:21 PM
Browns Training Camp Happenings (Day 12): Jamie Collins shrieks, crowd roars for David Njoku August 12th, 2018 8:17 PM
Baker Mayfield watch: Day 12 August 12th, 2018 8:10 PM

THE LATEST

Browns Training Camp Happenings (Day 12): Jamie Collins shrieks, crowd roars for David Njoku August 12th, 2018 8:17 PM
Baker Mayfield watch: Day 12 August 12th, 2018 8:10 PM
Akron factory will crank out eight-story apartment building in modular units August 12th, 2018 7:30 PM
Dog running on interstate can’t resist stuffed teddy August 12th, 2018 6:38 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal