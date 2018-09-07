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Browns undrafted rookie Desmond Harrison named starting left tackle for Week 1 vs. Steelers
Published: September 7, 2018 - 12:32 PM | Updated: September 7, 2018 - 12:47 PM
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By Nate Ulrich

Beacon Journal/Ohio.com

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